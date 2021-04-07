В Брестской области более половины постояльцев домов-интернатов привили от коронавируса

7 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области постояльцы домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов получают вакцину от COVID-19, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Василий Соловчук.

С учетом национального плана вакцинации первыми прививки от коронавируса начали получать медики, затем работники сфер образования и социальной защиты. Также сейчас проводится иммунизация пожилых людей и инвалидов, которые проживают в домах-интернатах. "Процесс идет по мере поступления вакцин. Прививаются работники. Прививку уже получили почти 60% проживающих: в ближайшие две недели планируем эту работу завершить", - сказал Василий Соловчук.

В Брестской области работает 11 домов-интернатов для пожилых и инвалидов, в которых проживают более 2,2 тыс. человек. Стационарные соцучреждения с 1 апреля вышли из вахтового режима. "Работают по штатному графику, но с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологического контроля. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, достаточно средств для обработки рук и поверхностей. Из-за ограничительных мер родственники пока не могут посещать проживающих в домах-интернатах. При этом прием постояльцев мы не прекращаем", - добавил зампредседателя комитета.

В Брестской области в целом приступили к вакцинации людей старше 61 года и тех, кто имеет хронические заболевания.-0-