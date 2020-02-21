В Брестской области будут сажать больше смешанных лесов

21 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2019 году лесовосстановление и лесоразведение осуществили на площади 7,2 тыс. га, в том числе заложено 5,7 тыс. га новых лесов. Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Алексей Прокопов перед коллегией ГПЛХО, передает корреспондент БЕЛТА.

Основная часть лесных культур высажена на разработанных участках усохших сосняков и ельников. Наибольшие объемы посева и посадки леса выполнены в Столинском, Ивацевичском, Пинском и Лунинецком лесхозах. "Площади лесовосстановления и лесоразведения в прошлом году были рекордными, короедные усыхания сократились более чем в два раза. Поэтому на этот год ставим задачи поменьше - восстановить и высадить около 5 тыс. га лесов. Будут основные лесообразующие породы - сосна, береза. Увеличиваем количество лиственных пород, смешанных насаждений", - пояснил Алексей Прокопов.

Причем 40% площадей планируется отвести под селекционный посадочный материал. "Увеличиваем объемы таких посадок. Это элитные растения, у них хорошие наследственные качества. Наука не стоит на месте - используем предложения ученых", - подчеркнул директор ГПЛХО.

Лесоводы Брестской области в прошлом году вырастили 37 млн саженцев и сеянцев. Объема достаточно для собственных нужд. Также лесные культуры реализованы в другие регионы Беларуси, в Россию. В этом году повышенное внимание специалисты уделят выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Основная доля придется на Ивацевичский лесосеменоводческий комплекс.

На сегодняшней коллегии Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения подвели итоги деятельности в 2019 году и определили задачи на 2020-й. Специалисты обсудили вопросы охраны леса, заготовки и переработки древесины, модернизации производств.-0-