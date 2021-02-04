В Брестской области ГАИ усилила контроль за водителями большегрузов

4 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции Брестской области усилили контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями большегрузных автомобилей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Маршруты патрулирования инспекторов ГАИ приближены к автодорогам республиканского и местного значения, наиболее востребованными у водителей этой категории. "В последнее время участились случаи, когда водители-дальнобойщики грубо нарушают требования правил дорожного движения: превышают установленную скорость, с нарушением паркуют свои автомобили, разговаривают по мобильному телефону во время движения, не используют ремни безопасности. Но самое страшное, что некоторые из них не прочь сесть за руль в нетрезвом состоянии", - отметили в управлении.

Только за несколько последних дней на территории Брестского района к административной ответственности привлекли двух нетрезвых водителей фур. Так, 28 января около 12.00 в районе Каменецкого кольца инспекторы остановили большегруз "Вольво". Водитель, 42-летний брестчанин, не был пристегнут ремнем безопасности. Как впоследствии оказалось, он управлял автопоездом в состоянии алкогольного опьянения - 0,9 промилле в выдыхаемом воздухе.

1 февраля в 19.50 на 6-м км трассы М1 большегрузный автомобиль застрял на разделительном газоне и мешал движению транспорта. Как оказалось, 58-летний житель Малориты, выезжая с заправки, перепутал направления движения и выехал на встречную полосу. Когда он это понял, попытался перестроиться и застрял. Медицинское освидетельствование показало 1,8 промилле алкоголя в крови водителя. Для извлечения фуры понадобилась помощь спасателей.

В ГАИ напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Те же действия, совершенные повторно в течение года, могут повлечь уже уголовную ответственность. С 1 марта вступает в силу новый кодекс об административных правонарушениях, согласно которому меры административного воздействия за нетрезвое вождение будут ужесточены.-0-