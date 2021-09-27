В Брестской области меняют структуру озимого сева

27 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области меняют структуру сева озимых зерновых культур, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

Озимый зерновой клин в регионе составляет 242 тыс. га. Если площадь озимого сева осталась практически на уровне прошлого года, то его структура существенно меняется. В частности, аграрии планируют меньше посеять озимого тритикале и за счет этого увеличить посевы озимых ржи, ячменя и пшеницы.

"На протяжении последних лет озимый тритикале дает нестабильную урожайность. И, наоборот, ячмень, рожь и пшеница показывают стабильно хороший результат. Поэтому мы решили на них сделать упор. В сельхозорганизациях принимают меры по увеличению посевных площадей этих культур", - пояснил Виталий Рудь.

По состоянию на 27 сентября озимые зерновые в области посеяны на 130 тыс. га, что составляет 54% от плана. Это меньше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. В лидерах осенней посевной кампании Ивацевичский, Березовский, Каменецкий, Пружанский районы, где озимыми засеяно более 60% планируемых площадей.

"Темпы полевых работ задержали неблагоприятные погодные условия - обильные дожди, которые прошли на территории большинства районов области. За вторую декаду сентября количество выпавших в регионе осадков почти в два с половиной раза превысило норму. Из-за этого хозяйства в день прибавляли по 1-1,5% сева", - отметил зампредседателя облсельхозпрода.

Сейчас, по его словам, сельхозпредприятия области активно наращивают темпы посевной кампании, чтобы завершить ее в оптимальные агротехнические сроки.-0-