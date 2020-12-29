В Брестской области началось выдвижение делегатов на Всебелорусское народное собрание

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области сегодня началось выдвижение делегатов на VI Всебелорусское народное собрание. Об этом сообщил журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Выдвижение делегатов проходит на сессиях городских и районных Советов депутатов. Так, со своими представителями сегодня определятся депутаты Брестского городского Совета. "До 70% делегатов - это депутаты Советов разных уровней, начиная от сельских, районных, а также городских и областного Совета. Более 30% участников собрания составят представители основных, самых крупных общественных организаций - ветеранские, БРСМ, профсоюзы, "Белая Русь". Делегатов будет 310 человек. Плюс небольшое количество приглашенных от нашей области", - сказал губернатор.

В частности, в качестве приглашенных будут кураторы региона от республиканских органов госуправления, представители правоохранительного блока.

Анатолий Лис отметил, что в целом в составе делегации будут представлены все категории тружеников области - работники сельского хозяйства, промышленности, социальной сферы, госслужащие.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля. Соответствующий указ о его созыве глава государства подписал 28 декабря. На обсуждение участников будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.-0-