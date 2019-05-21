В Брестской области определено 98 мест для купания

21 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области горрайисполкомы официально утвердили 98 мест для купания, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом гигиены Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Людмила Брезовская.

Санитарные службы провели мониторинг и пришли к выводу, что регион полностью готов к летнему сезону. Собственники привели в порядок зоны отдыха у водоемов и прилегающие к ним территории. Где необходимо, оборудование было восстановлено или заменено на новое: скамейки, беседки, теневые навесы, санузлы, контейнеры для отходов. Так, в Бресте в излюбленной у горожан рекреационной зоне Красный двор появились дополнительные биотуалеты, кабинки для переодевания. Дополнительные санузлы устанавливают и на пляже Гребного канала.

"Обследованы все зоны отдыха, выявленные недочеты были устранены. Погода сейчас неустойчивая, но желающие могут открыть купальный сезон, пляжи к нему готовы. Специалисты во всех районах отбирают пробы воды на соответствие требованиям безопасности по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Отклонений от норм не выявлено", - отметила Людмила Брезовская.

Мониторинг рекреационных зон в Брестской области проводится на постоянной основе. Собеседница призвала отдыхающих поддерживать порядок, бережно относиться к оборудованию. Особое внимание она обратила на соблюдение правил поведения на воде, напомнив, что стоит избегать купания в стихийных местах отдыха, где не гарантирована безопасность людей.-0-