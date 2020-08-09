В Брестской области осталось убрать менее 15% зерновых и зернобобовых

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9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области осталось убрать менее 15% площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые культуры. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА. На утро 9 августа аграрии юго-западного региона убрали более 86% посевных площадей. В области намолочено 1 млн 170 тыс. т зерна. Некоторые хозяйства уже закончили жатву, к финишу приближаются хлеборобы Каменецкого, Брестского, Пружанского районов. "В целом валовой сбор должен составить около 1,3 млн т зерна. Это на 10% больше того, что мы получили в 2019 году. Считаю, что это хороший урожай. С 1 га собираем 40 ц (в 2019-м было 36,7 ц/га)", - рассказал Анатолий Лис. Он добавил, что погода преподносила аграриям различные сюрпризы. Были и недобор, и переизбыток осадков, заморозки. Это сказалось на количестве полеглицы. Лидеры по валу зерна - Пружанский, Барановичский и Каменецкий районы, намолотившие более 100 тыс. т. Лучшая урожайность сложилась на полях Барановичского (50 ц/га) и Ляховичского (47 ц/га) районов. "Также у нас достаточно фуража - собрали 155 тыс. т маслосемян рапса. Это на 30 тыс. т больше, чем в 2019 году. Кукуруза в хорошем состоянии, корма заготовлены. Проблем нет, поэтому уверенно будем чувствовать себя в ближайший год", - подчеркнул председатель Брестского облисполкома.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!