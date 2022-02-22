В Брестской области открылся 851 участок для досрочного голосования на референдуме

22 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области сегодня открылся 851 участок для досрочного голосования по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной комиссии по референдуму Александр Коледа.

Всего в регионе образовано 883 участка для голосования. В день референдума, 27 февраля, откроются еще 32 участка, расположенных в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, - больницах, санаториях, домах отдыха, профилакториях.

"Настроение у всех оптимистическое, еще и потому, что начало голосования совпало с такой красивой датой - 22.02.22. Многие в этот день специально организуют какие-то мероприятия. Поэтому думать нужно только о хорошем, и все у нас получится. Участки, члены комиссий, участковых и территориальных, готовы к проведению досрочного голосования: доставлены бюллетени, участки взяты под охрану сотрудниками органов внутренних дел - все идет в рабочем, штатном режиме", - отметил Александр Коледа.

В территориальных комиссиях организовано дежурство. По его словам, в областную комиссию по референдуму официальных обращений от граждан пока не поступало. "Люди звонят, интересуются, где можно проголосовать, какие ограничения в связи с эпидемической ситуацией - обращаются с обычными житейскими вопросами. Все они разрешаются в рабочем порядке", - дополнил председатель областной комиссии.

В Брестской области в списки для голосования внесены чуть более 974 тыс. человек. В участковых комиссиях на 22 февраля зарегистрировано 5 758 наблюдателей.

Отдать свой голос по вопросу референдума по 26 февраля включительно можно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. В основной день голосования, 27 февраля, участки будут работать с 8.00 до 20.00.-0-