В Брестской области отмечается рост заболеваемости ОРИ

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области с января наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, вирусов гриппа пока не обнаружено, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Марина Шилович.

За последнюю календарную неделю - с 1 по 7 февраля - рост по сравнению с предыдущей семидневкой составил 32%. Порогового уровня заболеваемости пока не преодолел ни один из трех контрольных городов. Лидером по количеству заболевших предсказуемо стал областной центр.

В основном ОРИ болеют дети. В Бресте они составляют 67% общего числа заболевших, в Пинске - 77%, в Барановичах - 66%. "Постоянно, начиная с ноября, в учреждениях среднего и специального образования мы проводим мониторинг отсутствия учащихся из-за заболеваемости ОРИ и коронавирусной инфекцией. В среднем по области по этой причине отсутствуют на занятиях 7,3% обучающихся", - отметила Марина Шилович.

На территории региона установлена циркуляция негриппозных респираторных вирусов (респираторно-синцитиальных, аденовирусов, парагриппа). Вирусов гриппа пока не обнаружено. По прогнозам специалистов, прихода гриппозной инфекции стоит ожидать в конце февраля - начале марта. Во время прививочной кампании от гриппа привились 40% жителей региона, или 536 232 человека.

Коронавирусная инфекция занимает до 20% в структуре общей заболеваемости населения. С начала января область вышла на плато по заболеваемости этим видом инфекции и с тех пор подъемов не регистрировалось. Пик второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией пришелся на декабрь. Сейчас в области завершают вакцинацию медиков против COVID-19. Из полученных 3460 доз первого компонента российской вакцины "Спутник V" использовано 3175. Сегодня в Брестской центральной поликлинике начали вакцинировать пациентов вторым компонентом "Спутник V".-0-