В Брестской области планируют увеличить объем производства сельхозпродукции как минимум на 3,5%

27 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области прирост валового производства сельскохозяйственной продукции в этом году должен составить не менее 3,5%. Об этом заявил сегодня на совместном заседании облисполкома и сессии Брестского областного Совета депутатов председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании рассматривались итоги выполнения прогноза социально-экономического развития и бюджета области за минувший год и планы на 2020-й. "Напряженные задачи стоят перед тружениками агропромышленного комплекса на этот год: обеспечить прирост валовой продукции сельского хозяйства не менее чем на 3,5%. Планируется произвести 1,8 млн т молока, 144 тыс. т продукции выращивания крупного рогатого скота, 44 тыс. т свинины, 102 тыс. т птицы, 1 млн 375 т зерна. Продолжим работу по модернизации производства. В текущем году планируем ввести в эксплуатацию не менее 30 животноводческих объектов. Также намерены приобрести порядка 600 единиц техники и оборудования", - сказал Анатолий Лис.

Он отметил, что аграрный сектор с каждым годом увеличивает свою долю в общем объеме производства: сейчас удельный вес сельхозпродукции составляет 15%, а с учетом переработки - более 22%. За прошлый год в Брестской области прирост валовой продукции сельского хозяйства составил 7%, в том числе в растениеводстве - 9,7%, животноводстве - 5,4%. На 20% больше произвели в прошлом году зерна и рапса, льноволокна - в 1,8 раза, обеспечили полуторагодичный запас травянистых кормов, построили и ввели в эксплуатацию 270 сенажно-силосных траншей. Теперь в хранилищах может храниться до 2 млн т кормов - годовой объем сенажа или треть всех травянистых кормов.

Активно модернизируется животноводческая отрасль. В прошлом году ввели в эксплуатацию 43 животноводческих объекта - в 2,7 раза больше, чем в 2018-м. В основном это молочно-товарные комплексы. Производство молока за прошлый год в регионе увеличилось на 7%, выращивание крупного рогатого скота - на 4,2%. По этим показателям область занимает первое место в республике. Регион первым перешагнул шеститысячный рубеж по удою молока на корову, получив в среднем 6 132 кг.

"Усиленно в 2020 году будем работать и по кормовой базе. Планируется перезалужить около 52 тыс. га многолетних трав. Особое внимание этой работе следует уделить хозяйствам Ганцевичского, Лунинецкого, Ивацевичского, Дрогичинского, Малоритского районов, где таких низкопродуктивных трав почти половина", - сказал губернатор. Он обратил внимание на то, что погодные условия позволяют аграриям области активно готовиться к весенним полевым работам. Под яровой сев уже вспахано более 300 тыс. га, что на 20% больше уровня прошлого года. Также в 1,7 раза внесено больше органических удобрений.-0-