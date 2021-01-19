В Брестской области построят две новые котельные и три реконструируют

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в этом году планируют построить две новые котельные и три реконструировать, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Ананьев.

В частности, блочно-модульную автоматизированную газовую котельную возведут в Микашевичах Лунинецкого района. С введением в эксплуатацию на нее будут переключены тепловые нагрузки от неэффективных котельных школы №3 и ОАО "Лунинецлес". Аналогичный проект реализуют в городском поселке Логишин Пинского района. Мощности объектов - 1,5-2 МВт. Этого хватит для отапливания жилфонда и соцобъектов.

Планируется также реконструировать котельную в агрогородках Ремель Столинского района, Орехово Малоритского и Горбаха Ивановского. Там будут установлены электрические котлы. Объекты включены в межотраслевой комплекс мер по увеличению использования электроэнергии в связи с вводом БелАЭС. Заявленные мощности - до 0,5 МВт.

Строительство и реконструкция котельных предусмотрено областной инвестиционной программой. Работы будут выполнены за счет бюджета.

"По электрокотельным приступили к разработке технико-экономического обоснования. По блочно-модульным в конце января - начале февраля объявим конкурс на выбор проектной организации. К началу следующего отопительного сезона намерены завершить работы и ввести объекты в эксплуатацию", - сказал Сергей Ананьев.-0-