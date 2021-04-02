В Брестской области проводится полевой выход отдельного танкового батальона

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 2 по 16 апреля под руководством заместителя командира 19-й отдельной механизированной бригады проводится полевой выход отдельного танкового батальона со средствами усиления. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Полевой выход пройдет в несколько этапов. Подразделения батальона со средствами усиления совершат марш комбинированным способом на один из полигонов Брестской области, выполнят мероприятия по инженерному оборудованию и маскировке, организуют охрану района размещения, оборудуют места размещения и обеспечения личного состава и вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, подразделения батальона проведут занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, а командиры подразделений - тренировку по управлению подразделениями и огнем.

Итогом полевого выхода и экзаменом для подразделений батальона со средствами усиления станет тактическое учение под руководством заместителя командира 19-й отдельной механизированной бригады.

На учении отработают организацию оборонительного боя с передовыми отрядами противника, затем - с его главными силами, пройдет боевая стрельба.-0-