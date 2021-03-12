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12 марта 2021, 12:53

В Брестской области растут популяции благородного оленя, лося и косули

Фото из архива
Фото из архива

12 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В лесах Брестской области увеличиваются популяции копытных животных: благородного оленя, лося, косули. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий инженер по охотничьему хозяйству Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Игорь Артющик.

В регионе в последние годы сосредоточились на разведении благородного оленя. Государственная программа "Белорусский лес", по которой проводилось расселение копытных, показала свою эффективность. По последним данным, в Брестской области насчитывается более 7,1 тыс. благородных оленей, годом ранее было около 6,5 тыс.

"Рост популяции можно проследить на примере Ганцевичского лесхоза. В 2017 году оленей там не было, в 2018-м стало пять, в 2020-м - уже 100. Численность растет не только в хозяйствах. В целом наблюдается естественный прирост по всем видам копытных - лосю, косуле, оленю", - отметил Игорь Артющик. Он добавил, что лосей насчитывается почти 5 тыс. (год назад было более 4,8 тыс.), особей косули - 18,3 тыс. (было 17,4 тыс.).

В регионе будут сосредоточены на разведении этих аборигенных видов копытных животных, охота на которых приносит наибольшую прибыль. Также есть планы по поддержке лани, глухаря, дикой утки. Так, в Брестской и Гродненской областях с нынешнего года на пять лет запрещена охота на глухаря. "Возможно, попробуем расселять глухаря, но сделать это проблематично. Меняются угодья: высыхают болота, уходит вода, уменьшаются места обитания. Плюс эта птица пугливая. А фактор беспокойства играет большую роль", - пояснил ведущий инженер по охотничьему хозяйству Брестского ГПЛХО.

Лесхозы и охотхозяйства стараются поддержать популяцию дикой утки, которая из-за изменений гидрологического режима тоже может уменьшаться. "Если нет разливов, утке негде гнездиться, она очень страдает от этого. Поэтому для нее устраивают искусственные гнездовья, - рассказал Игорь Артющик. - Это довольно интересная охота, в том числе массовая. Любой охотник может охотиться на утку. Неплохие деньги на этом можно зарабатывать, перспективное направление развития охотничьего хозяйства".-0-

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