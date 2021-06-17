В Брестской области с 1 июля введен местный сбор за пересечение границы

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Брестской области с 1 июля введен местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Беларуси в пунктах пропуска. Это предусмотрено решением Брестского областного Совета депутатов от 24 мая 2021 г. №247, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ставка сбора за пересечение границы установлена в размере 1 базовой величины за одно транспортное средство независимо от количества.

От уплаты сбора освобождены транспортные средства, на которых следуют: лица, выезжающие после похорон в Беларусь членов семьи и близких родственников, при наличии подтверждающих документов; иностранные граждане, выезжающие после пребывания на санаторно-курортном лечении и оздоровлении в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Беларуси, при наличии подтверждающих документов; иностранцы и лица без гражданства, следующие по документам, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75-100%, выданным компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства; иностранные граждане и лица без гражданства, выезжающие из Беларуси по постановлениям (решениям) компетентных органов о депортации (высылке). Кроме того, освобождены от уплаты сбора иностранные граждане и лица без гражданства, для которых установлен безвизовый порядок въезда в нашу страну и выезда из нее в связи с проведением Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" при наличии оригинальных или электронных билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре либо концертном зале "Витебск".

Настоящее решение действует до 1 января 2023 года.-0-