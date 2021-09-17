В Брестской области с начала года выявлены 25,5 тыс. водителей, не использующих ремни безопасности

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года на территории Брестской области выявлены 25 546 водителей и 3035 пассажиров, которые не пристегнулись ремнями безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

"Сегодня совсем не пристегиваются только 5% водителей, еще 10% делают это периодически. Цифры обнадеживающие, но жизнь подсказывает, что за процентами, которые игнорируют такой важный элемент безопасности, как ремень, стоят сотни человеческих жизней. Использование ремня безопасности снижает риск гибели в 2-3 раза при фронтальном столкновении, в 1,8 раза при боковом и в 5 раз при опрокидывании.

Важно знать, что пассажиры задних сидений представляют собой наибольшую опасность для водителя и переднего пассажира. Почти 80% пассажиров передних сидений могли бы выжить в случае аварии, если бы пассажиры сзади были пристегнуты", - рассказали в ГАИ.

Всем, кто садится в авто, стоит помнить, что при ДТП незафиксированные люди и предметы перемещаются по салону. Комбинаций множество в зависимости от того, как произошла авария, но результат почти всегда печальный.

"Один из примеров. По предварительной информации, водитель автомобиля "Ауди" двигался по проспекту Жолтовского в городе Пинске, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на элемент теплотрассы. После этого водитель и пассажиры бросили автомобиль, покинули место ДТП и убежали в лес. В данной ситуации использование ремней безопасности спасло жизни участникам ДТП и уберегло их от травм, - добавили в ГАИ. - Сегодня ремни безопасности в автомобилях - это обязательное средство обеспечения пассивной безопасности водителя и пассажиров. При плавных движениях они практически не сковывают человека, позволяя ему двигаться и поворачиваться так, как это необходимо. Таким образом, он практически не ощущается и никак не помешает управлять автомобилем".-0-