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20 июля 2021, 09:35

В Брестской области снизилось число несчастных случаев на производстве

Фото из архива
Фото из архива

20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в январе-июне этого года зарегистрировано меньше несчастных случаев на производстве по сравнению с таким же периодом 2020-го. Такая информация опубликована на официальном сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В регионе за шесть месяцев произошло 16 несчастных случаев со смертельным исходом. В первом полугодии 2020-го было 19. Количество тяжело травмированных работников при этом снизилось с 62 до 40. "Значительное влияние на состояние производственного травматизма оказали нарушения, которые допустили сами работники. Эти обстоятельства зачастую говорят о низком уровне трудовой и исполнительской дисциплины. Это подтверждено сведениями государственной инспекции труда: в 69% несчастных случаев со смертельным исходом вина нанимателей отсутствовала", - сказали в прокуратуре.

Например, в апреле погиб вальщик Барановичского лесхоза. Во время работы его прижало к земле стволом дерева. Причиной несчастного случая стало нарушение рабочим техники безопасности. Отмечается, что Барановичская межрайонная прокуратура не ограничилась выяснением обстоятельств происшествия, а комплексно проверила соблюдение норм об охране труда. Выявлены нарушения, которые хоть и не были связаны с гибелью вальщика, но могли привести к травмированию других рабочих.

"Должностные лица предприятия ненадлежащим образом подготовили участок к работам. Допускали формализм при составлении технологической карты, не проводили специальные организационные и технические мероприятия в ходе лесосечных работ в границах охранной зоны линии электропередачи. По результатам проверки межрайпрокуратура внесла директору лесхоза представление об устранении нарушений законодательства об охране труда, в котором поставила вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности пяти человек", - добавили в прокуратуре.

В Брестской области в январе-июне прокуратура провела 39 проверок о соблюдении законодательства о труде и охране труда. Внесено более 100 актов надзора. После их рассмотрения 156 человек привлекли к дисциплинарной и 28 - к административной ответственности. Возбуждено одно уголовное дело.-0-

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Брестская область несчастный случай на производстве
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