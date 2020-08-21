21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области сохраняется запрет на купание в одной зоне отдыха. Еще в одной купание приостановлено. Такая информация опубликована на сайте областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

По заключению санитарной службы, отклонения от норм выявлены в пробах, взятых в реке Чаква в урочище Салабае в агрогородке Рубель. Там запрещено купание детей и взрослых, а также занятие водными видами спорта.

По рекомендации специалистов приостановлено купание в зоне отдыха на озере Шальное в Лунинецком районе.

Неделей ранее в Брестской области было запрещено купание в двух местах отдыха, еще в двух - приостановлено.

В целом в юго-западном регионе купаться безопасно можно в 104 рекреационных зонах. Санитарные службы еженедельно там берут пробы воды на соответствие гигиеническим нормам.-0-