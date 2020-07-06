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06 июля 2020, 14:00

В Брестской области убрана половина площадей озимого ячменя

Фото из архива
Фото из архива

6 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Брестской области убрали половину площадей озимого ячменя, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виктор Безсилко.

В этом году под культуру в регионе отвели 5350 га - почти на 450 га больше прошлогоднего. На 6 июля озимый ячмень обмолочен на 2,8 тыс. га (51,7% от плана) при урожайности 50,2 ц/га. Самые большие площади - более чем по 1 тыс. га - в Пружанском и Дрогичинском районах, где культура убрана на 52% и 34% полей соответственно.

Одновременно перед массовой уборкой зерновых комбайны проходят обкатку на полях с озимой сурепицей. На сегодня культура убрана на 243 га, что составляет 38% от плана, при урожайности 8,4 ц/га.

Ожидается, что к концу текущей недели в области приступят к уборке озимого рапса. "Нынешний год поначалу считали ранним. Потом пошли дожди, продлилась вегетация растений, и сроки уборки отодвинулись. Например, в прошлом году на эту дату был практически убран озимый ячмень, полностью убрана сурепица, уже убирали семенники трав - а сейчас только начинают. Но это и хорошо: значит, колос наливается", - отметил Виктор Безсилко.

Общая площадь уборки зерновых и зернобобовых (вместе с кукурузой, просом и гречихой) в Брестской области составляет 399 тыс. га. Но в районах фиксируют подтопления участков с посевами. Больше всего от обильных и продолжительных осадков пострадал полесский регион с его болотистыми землями. "Дрогичинский, Березовский, Ивацевичский, Пинский, Лунинецкий, Столинский районы, часть Ивановского - там однозначно будут подтопления посевов. Возможно, еще Ганцевичский район к ним добавится. Пострадали зерновые и кукуруза, погибли травы. Разный уровень затопления. Сейчас в каждом районе будут комиссионно обследовать посевы, определять ущерб", - дополнил зампредседателя облсельхозпрода.

В то же время влажная погода хорошо сказалась на урожае трав. По прогнозам специалистов, второй укос будет не просто равноценным, а возможно, и лучше первого. На сегодня травы скошены вторым укосом на 85 тыс. га, что составляет 55% от плана. Практически все травы идут на сенаж, которого уже заготовлено 80% от потребности - почти на 250 тыс. т больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Для общественного животноводства в расчете на условную голову скота заготовлено 9,22 ц кормовых единиц - на 0,45 ц больше прошлогоднего.-0-

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