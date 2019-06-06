В Брестской области убрано более половины трав первого укоса

6 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В хозяйствах Брестской области убраны две трети трав первого укоса, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

На 6 июня в области травы скошены почти на 160 тыс. га, что составляет 65,6% от плана. Заготовлено 229,6 тыс. т кормовых единиц травяных кормов (118% к уровню прошлого года). На одну условную голову скота заложено 3,6 ц кормовых единиц.

"Из-за холодной весны и отсутствия влаги на полях травы медленно шли в рост. В связи с этим сроки начала косовицы сместились на 10-12 дней, и к первому укосу трав в области приступили после 20 мая. Зато теплая и влажная погода помогла их быстрому росту ", - пояснил начальник отдела облсельхозпрода.

В лидерах - Брестский, Малоритский, Каменецкий районы, где скошено около 80% площадей трав. Примерно полтора десятка хозяйств завершили первый укос и готовятся пустить кормоуборочную технику по второму кругу. "Дожди и положительная температура способствуют быстрому росту трав и формированию полноценного травостоя. Поэтому мы планируем получить хороший второй укос", - отметил Виталий Рудь.

С первого укоса ожидается получить 6-7 ц кормовых единиц травяных кормов на условную голову скота, в целом - более 1 млн т сенажа, 50 тыс. т сена, 100 тыс. т силоса. В этом году на одну условную голову КРС в регионе планируют заготовить 28 ц кормовых единиц травяных кормов.-0-