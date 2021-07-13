В Брестской области усилили контроль в местах массового отдыха

13 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области Госавтоинспекция усилила контроль в местах массового отдыха людей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД облисполкома.

"Милиционеры проводят с людьми разъяснительную работу и напоминают правила безопасного поведения, раздают тематические памятки и призывают к благоразумию. Многие отдыхающие злоупотребляют алкогольными напитками, после чего, забывая о безопасности и ответственности, садятся за руль. К сожалению, такие случаи не единичны", - отметили в ГАИ.

Так, одно такое ДТП произошло вечером 11 июля в Малоритском районе. По предварительной информации, нетрезвая 21-летняя водитель автомобиля "Лэнд Крузер" (1,5 промилле) возвращалась в компании друзей с водоема. На 4-м км дороги Малорита - Хотислав - Сушитница девушка не справилась с управлением, съехала в кювет, после чего машина несколько раз перевернулась. В результате ДТП не пристегнутая ремнем безопасности пассажирка, которая была на заднем сидении, получила травмы. Ее госпитализировали. Водитель и другой пассажир не пострадали.

В ГАИ призывают сообщать по телефону 102 информацию о пьяных водителях.-0-