В Брестской области в ноябре организуют 13 электронных ярмарок вакансий

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в ноябре планируют провести 13 электронных ярмарок вакансий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Так, 17 ноября электронная ярмарка пройдет в Каменце, а 18-го - в Барановичах, Ивановском и Пружанском районах. В Пинске ее организуют 19 ноября. В частности, в этом городе ожидается участие шести предприятий. Вакансии предлагают "Полесье", Пинский автобусный парк, "Кузлитмаш", Пинский мясокомбинат, компания "Пинскдрев" и Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги. Соискатели смогут пообщаться с представителями нанимателей с 11.00 до 12.00.

Ярмарка вакансий для Кобринского района намечена на 23 ноября. Она пройдет с 10.00 до 11.00. Предварительно о своем участии заявили ООО "МПТФ "Беларусь" и Кобринский хлебозавод. Аналогичные мероприятия для ищущих работу планируют 24 ноября в Пинском и Столинском районах, 25-го - в Жабинковском, Ивацевичском и Лунинецком. Кроме того, 26 ноября намечено провести ярмарку в Ляховичах, а 27-го - в Бресте.

Ознакомиться с предложениями работодателей можно на сайте e-vacancy.by. У желающих будет возможность в режиме реального времени задать вопросы нанимателю, получить консультацию, оставить резюме, получить приглашение на собеседование.

В Брестской области в декабре планируют провести также 13 электронных ярмарок вакансий. Всего же с начала года их было более 100.

На предприятиях региона насчитывается около 11,5 тыс. свободных рабочих мест.-0-