В Брестской области выявлены недоработки в вовлечении в хозоборот земельных участков

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области проверила исполнение законодательства о сокращении числа пустующих и ветхих строений, вовлечении в хозяйственный оборот освободившихся земельных участков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Во время проверки выявлены недоработки территориальных исполнительных и распорядительных органов. При обследовании населенных пунктов Луковского, Хотиславского, Чернянского сельсоветов обнаружены дома, по состоянию которых можно было делать вывод об их длительном неиспользовании. В Гвозницком сельсовете того же района прокурорские работники нашли 6 пустующих домов, которые признаны бесхозяйными по решениям суда еще в 2013-2017 годах. При этом строения до сих пор не снесены. Такие дома могут привлекать лиц асоциального поведения либо детей, которые расценивают их как площадки для игр.

В деревне Подбурье Малоритского района, где за 10 лет снесли 23 домовладения, введены в хозяйственный оборот только 4 из них. Таким образом, более 2 га земли в течение длительного времени зарастали сорной растительностью.

В деревнях Вешня и Остров Пинского района прокуратура обнаружила участки, не благоустроенные после сноса пустующих домов. Это не позволяет исполкомам привлечь потенциальных землепользователей - граждан, желающих строить индивидуальное жилье, и фермеров.

По результатам проверок органы прокуратуры подготовили и направили акты прокурорского надзора, в которых потребовали устранить выявленные нарушения и навести порядок на земле.-0-