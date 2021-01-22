В Брестской области за пять лет планируют отремонтировать 15 мостов

22 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в ближайшие пять лет планируется капитально отремонтировать 15 мостовых сооружений, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по архитектуре и строительству облисполкома.

В перечень, предложенный правительству для включения в государственную программу "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы, вошли четыре моста на республиканских автомобильных дорогах и 11 - на местных. По заключению специалистов, первоочередного ремонта требуют мосты через реку Ясельда на автодороге Р8 Лунинец - Пинск, Днепро-Бугский канал (лево) на трассе М1/Е30 под Кобрином, реку Западный Буг в районе пункта пропуска "Домачево" и путепровод через железнодорожные пути на 154-м км автодороги Р2 Столбцы - Ивацевичи - Кобрин.

Ожидается, что работы на двух первых объектах начнутся в 2022 году, на двух других - в 2024-м. Финансирование будет вестись за счет средств республиканского бюджета.

Что касается искусственных сооружений на местных автомобильных дорогах, то в ближайших планах - мост через реку Змейка, который служит подъездом от автодороги Р2/Е85 Столбцы - Ивацевичи - Кобрин к агрогородку Вольно в Барановичском районе. В этом году планируется провести проектно-изыскательские работы, в следующем - капремонт мостового сооружения. Такой же алгоритм действий предполагается в отношении моста через реку Лохозва на автодороге Подгорная - Колбовичи в Барановичском районе и моста через реку Лесная на дороге Ратайчицы - Млыны - Олешковичи-1 в Каменецком районе.

В планах на 2023 год - капитальный ремонт мостов через реки Щиба и Зельвянка (на дороге Ярошевичи - Зиновичи - Могилевцы) в Пружанском районе, а также автомобильного моста через реку Ведьма в Ляховичском районе. В 2024 году мостостроители еще раз вернутся к Зельвянке, только уже в направлении деревень Кузевичи - Рачки. В очереди на тот же год - мосты через реку Мутвица и Мышанка в Барановичском районе. На 2025 год запланирован ремонт автомобильного моста через канал при подъезде к деревне Морможево в Березовском районе и моста через реку Льва по дороге в деревню Ольманы в Столинском районе.

В комитете отметили, что в перечнях объектов возможна корректировка, поскольку госпрограмма по дорогам Беларуси на текущую пятилетку еще не утверждена.

В целом КУП "Брестоблдорстрой" обслуживает 197 мостов (в том числе два наплавных моста и 10 паромных переправ), которые находятся в технически исправном состоянии.-0-