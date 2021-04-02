В Брестской области заболеваемость ВИЧ в 2020 году снизилась на 24%

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области заболеваемость вирусом иммунодефицита человека в 2020 году снизилась на 24% по сравнению с 2019-м. Такая тенденция наблюдается и в этом году. Об этом сообщил сегодня заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Леонид Глебко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В области с начала года зарегистрирована небольшая заболеваемость, выявлено 25 случаев ВИЧ-инфекции. Видим снижение заболеваемости. Если брать 2020 год, то в регионе был выявлен 131 случай инфицирования. Есть районы (Барановичский, Ляховичский), в которых не было зафиксировано новых случаев заражения", - рассказал Леонид Глебко.

Такая тенденция характерна в целом для страны. Однако специалисты с осторожностью относятся к этим цифрам, поскольку на диагностику заболевания могла повлиять пандемия коронавируса. В Беларуси с ВИЧ-положительным статусом проживают около 23 тыс. человек.

В Бресте сегодня проходит круглый стол, посвященный улучшению доступа наркопотребителей к профилактике и лечению ВИЧ. В частности, презентованы результаты исследования, проведенного в группах высокого риска инфицирования. "Раньше распространенность заболеваемости изучалась в целом по республике. В этот раз посмотрели и в разрезе регионов. Посчитали группы риска, изучили особенности поведения в этой среде. Как выяснилось, есть различия. Соответственно, разрабатываемые для разных регионов мероприятия будут иметь разную направленность", - пояснила врач-эпидемиолог отдела профилактики ВИЧ-инфекции, парентеральных и вирусных гепатитов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анна Русанович.

В Брестской области в прошлом году передача ВИЧ в 82% случаев произошла половым путем, а в 11,5% - из-за совместного инъекционного введения наркотиков. В регионе намерены обследовать на вирус иммунодефицита человека как можно большее число наркопотребителей. Например, пункты профилактики ВИЧ работают в Бресте, Пинске и Барановичах, где проводится экспресс-тестирование по слюне. В областном центре и Пинске открыты кабинеты заместительной терапии метадоном. В программе участвуют около 80 человек. "Они принимают метадон в таблетках, это профилактика заражений через кровь. Люди себя нормально чувствуют, ходят на работу. Семьи спокойны, что человек не совершает преступлений в поисках наркотиков. У Минздрава есть планы расширить практику открытия метадоновых кабинетов. Важно, чтобы такой был в Лунинецком районе", - обратил внимание Леонид Глебко.

Брестская область занимает активную позицию в достижении к окончанию 2025 года глобальной цели ООН "95-95-95". Такой процент людей с ВИЧ должен знать свой статус, получать антиретровирусную терапию, а у получающих терапию должна быть достигнута неопределяемая вирусная нагрузка.-0-