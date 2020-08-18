18 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области запрещено купание в двух зонах отдыха. Все они находятся в Столинском районе. Такая информация опубликована на сайте областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

По заключению экспертов, отклонения от норм выявлены в пробах, взятых рядом с пляжем на озере в деревне Нечатово и реке Чаква в урочище Салабае в агрогородке Рубель. Там запрещено купание детей и взрослых, а также занятие водными видами спорта.

Кроме того, приостановлено купание в рекреационной зоне на озере Шальное в Лунинецком районе. Купание детей ограничили на пляже реки Копанец в заливе Ольховка (южнее парка Маньковичи в Столине).

В Брестской области определено 104 места для купания. Санитарные службы еженедельно в зонах отдыха берут пробы воды на соответствие гигиеническим нормам.-0-