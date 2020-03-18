В "Брузгах" и "Берестовице" начали модернизацию локально-вычислительных сетей

18 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Монтажные работы по модернизации локально-вычислительных сетей начались в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" на белорусско-польской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Модернизация проводится по проекту международной технической помощи, ведущим бенефициаром выступает Гродненская региональная таможня.

"Реализация проекта сократит время проведения таможенного контроля и ускорит прохождение белорусско-польской границы. Замена оборудования позволит усилить безопасность хранения и передачи информации таможенных систем и персональных данных людей, пересекающих границу", - отметили в таможне. Новейшие источники питания устанавливаются для защиты оборудования и бесперебойной работы пунктов пропуска при ремонте либо в случае аварий в сетях электроснабжения.

Проект "Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" (PBU1/0683/16) реализуется по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы. Финансовый вклад Евросоюза составляет около 1 млн евро.-0-