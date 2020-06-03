В частном секторе Минска планируют собирать отходы только в контейнеры

3 июня, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В частном секторе Минска собирать отходы планируют только контейнерным способом. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Анастасия Воробьева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируется, что в секторе индивидуальной застройки Минска сбор отходов будет осуществляться только контейнерным способом, иным способом собирать отходы в частном секторе столицы в перспективе уже не будут. И уже достаточно большая работа проводится в этом плане", - отметила Анастасия Воробьева.

По ее информации, жителям индивидуальной застройки выдают пластиковые 120-литровые евроконтейнеры для раздельного сбора коммунальных отходов. Контейнеры будут двух видов: для смешанных вторичных материальных ресурсов и для остальных видов отходов. Сегодня в Минске выдано уже более 18 тыс. таких контейнеров, до конца года планируют раздать еще более 13 тыс. контейнеров, для этих целей закуплено 9120 евроконтейнеров.

"С теми, кто продолжит выставлять пакеты с мусором на улице, будем проводить объяснительную работу, рассказывать о плюсах контейнерного сбора мусора, ведь это необходимо для чистоты и красоты города. Думаю, нас поддержат все жители частного сектора белорусской столицы и перейдут к контейнерному способу сбора мусора", - подчеркнула заместитель генерального директора.-0-