В Чаусском районе 12 семей выступят на региональном этапе "Властелина села"

16 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Радомля Чаусского района 18 июня пройдет региональный этап сельскохозяйственного проекта "Властелин села". В нем примут участие 12 семей из Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском областном комитете ОО "БРСМ".

В областном этапе будут представлены семьи из 12 районов Могилевской области: семья Васьковских из Белыничского района, семья Колтун из Бобруйского района, семья Пасынковых из Быховского района. Дрибинский район представит семья Белясовых, Кировский район - семья Петрусевых. Из Кличевского района приедет семья Трушко, Круглянского - семья Погодиных. Могилевский район представит семья Шведовых, Осиповичский - семья Стельмах. Из Славгородского района на конкурс приедет семья Сапеловых, Чаусского - семья Волковых, Чериковский район представит семья Баньковых. Среди участников четыре семьи - многодетные.

Участникам предстоит посоревноваться в семи конкурсах, где каждый член семьи продемонстрирует свои творческие и профессиональные навыки. Кроме этого, мужчинам придется показать, как они справляются с обязанностями своих жен, а жены - с мужскими делами. Кроме этого, семьи посоревнуются в фигурном вождении тачки, распиловке и складировании дров и многом другом. "Один из конкурсов останется для семей сюрпризом. О нем они узнают только в день испытаний", - отметили в обкоме.

По итогам всех испытаний определится семья-победитель, которая представит Могилевскую область на республиканском этапе семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села" в агрогородке Александрия на республиканском празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который пройдет 10 июля.

Организатором мероприятия является могилевский областной комитет общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи", при поддержке главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома и Чаусского райисполкома.-0-