В детсадах Гомельской области в этом году открыли 6 белорусскоязычных групп

21 августа, Речица /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в дошкольных учреждениях в этом году открыли шесть групп с белорусским языком обучения, сообщил начальник главного управления образования облисполкома Руслан Смирнов на региональном августовском педсовете, который прошел сегодня в Речице, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году групп на белорусском языке открылось шесть - в Жлобине, Хойниках. Планируется в областном центре", - сказал Руслан Смирнов. Он подчеркнул: если есть запрос родителей, задачу необходимо решать.

В целом дошкольное образование в Гомельской области получают почти 99% детей. Положительная тенденция наблюдается во всех районах.-0-