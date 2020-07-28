В Добрушском районе женщина родила сына в такси

28 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе женщина родила ребенка в такси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт районного издания "Добрушский край".

Нестандартная ситуация произошла в такси 27 июля. Подробности необычной поездки водитель Александр рассказывал, не скрывая волнения. "Заказ на поездку поступил из агрогородка Жгунь. В машину села молодая женщина на большом сроке беременности. Она сообщила, что ей нужно на осмотр в добрушскую поликлинику к врачу. Затем в разговоре пожаловалась на боли в области живота", - восстанавливает Александр подробности вчерашнего дня.

В дороге женщина почувствовала себя хуже и попросила таксиста ехать быстрее. Была высокая вероятность стремительных родов. На каком-то из участков дороги водитель включил аварийную сигнализацию и поехал по встречной полосе. Он признателен автомобилистам за то, что уступали дорогу.

У приемного отделения больницы к такси поспешили медработники. Было решено принимать роды в машине.

Малыш, а это был мальчик, появился на свет в 12 часов 7 минут.-0-