В Докшицком районе провели литературно-духовные встречи к Дню православной молодежи

15 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Докшицком районе прошли литературно-духовные встречи, приуроченные к Дню православной молодежи и Сретению, с деятелями белорусского искусства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Докшицком райисполкоме.

Традиционные встречи на Сретение, совпадающее с Днем православной молодежи, прошли в Докшицком районе. К подрастающему поколению на праздник, одной из площадок которого стала районная детская библиотека, пришли гости - член союза писателей России и Беларуси Андрей Скоринкин и заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Нарбекова. "Сретение - это встреча с Богом, добром. Для детей очень важно сохранить в себе ту искру света, которая горит в них с самого рождения. Наши гости поделились с нами частичками своего творчества - своего света. Ирина Нарбекова, например, рассказала, как ей посчастливилось встретить добрых людей, которые помогли ей найти дорогу к Богу. Она раскрыла некоторые секреты своей профессии и продекламировала замечательные стихи. Андрей Скоринкин читал произведения собственного сочинения, познакомил ребят со своими книгами, исполнил авторские песни", - рассказала о празднике директор Докшицкой районной детской библиотеки Елена Гудзь.

Он добавила, что на традиционные Сретенские встречи собираются участники Школы духовного становления, существующей при храме райцентра, юные посетители библиотеки. Для них выступал священнослужитель, рассказав, как важно оберегать в своей душе свет, добро, любовь к Богу и близким. "Мероприятие прошло в очень теплой атмосфере. Подобные встречи оставляют след в душе, заставляют задуматься о своей жизни, вечных ценностях, умении дарить тепло другим людям", - отметила Елена Гудзь.

В Докшицкой детской школе искусств им. Нестора Соколовского также состоялась традиционная встреча православной молодежи, учащихся воскресной школы прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы и священнослужителей. В этом году на встрече ребятам рассказывали о жизни и подвиге новомученика Константина Жданова, пресвитера Шарковщинского. Иерей Константин стал жертвой расправы над священниками в 1919 году, он принял мученическую смерть. В 2009 году его причислили к лику святых. Учащихся воскресной школы впечатлил рассказ о жизни священнослужителя и силе его веры, не угасшей до самого конца.

Церковный праздник Сретения имеет другое, народное, название - Громницы. В этот день по древнему поверью встречаются зима и весна. В агрогородке Барсуки Докшицкого района 17 февраля пройдет одноименный праздник. Взрослые, молодежь, дети будут участвовать в костюмированном представлении. Для юных участников Громниц устроят подвижные игры, которые проведут в интерьере белорусской хатки, воссозданной в сельском Доме культуры. Фольклорная группа "Чабарок", состоящая из жителей агрогородка, порадует зрителей песнями и танцами. А в финале праздника верующие зажгут громничные - сретенские - свечи. Их принято освещать в храмах и на протяжении года хранить в доме в качестве защиты от стихийных бедствий.-0-