В Фаниполе решат проблему с водоснабжением: построят новые скважины и допрезервуар

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Фаниполе для решения проблем с водоснабжением в этом году построят две скважины и переложат трубы. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Дзержинского райисполкома Максим Лысенко.

"Планируем серьезно заняться решением проблем с водоснабжением в Фаниполе. Сейчас уже переложены трубы по улицам Железнодорожная и Заводская. Их диаметр увеличен, что позволило улучшить пропускную способность. В этом году собираемся переложить трубы по улицам Космонавтов и Чапского. Кроме того, в городе построят дополнительный резервуар на 2 тыс. куб.м воды и две новые скважины, поскольку шести имеющихся недостаточно для компенсации потребления воды", - рассказал Максим Лысенко.

Он подчеркнул, что работы позволят решить проблему с водоснабжением в городе как в периоды ее повышенного разбора, так и во время аварийных отключений.

В воскресенье Фаниполь остался без водоснабжения из-за прорыва водопровода. Дефект обнаружили по ул. Якуба Коласа, вода уходила из пожарного гидранта. Вечером того же дня была запущена станция второго подъема воды. В понедельник в городе вновь пропало водоснабжение. Причиной стала поломка насоса, который перекачивал воду со станции первого подъема. После проведения ремонтно-восстановительных работ проблема устранена.-0-