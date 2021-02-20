В ГАИ Минска рассказали о местах установки мобильных датчиков контроля скорости

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ просит водителей соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В Госавтоинспекции рассказали, что сегодня мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах: с 7.00 до 3.00 - пр.Независимости, 156 (80 км/ч), ул.Орловская, 80 (60 км/ч), 53-й км МКАД (90 км/ч); с 19.30 до 2.30 - пр.Независимости, 45 (60 км/ч), ул.Маяковского, 16 (60 км/ч); с 16.00 до 20.00 - 41-й км МКАД (90 км/ч).-0-