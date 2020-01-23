В ГАИ Минской области появилась предварительная запись на регистрацию авто

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В УГАИ Миноблисполкома введена платная услуга, связанная с регистрацией транспортных средств. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

В Госавтоинспекции Минской области с 9 января 2020 года введена в действие платная услуга для физических и юридических лиц "Прием документов для осуществления административных процедур, связанных с регистрацией транспортных средств, по предварительной записи". Стоимость за одно транспортное средство составляет Br10.

Услуга оказывается на основании заявки по понедельникам с 08.30 до 18.00 в здании УГАИ УВД Минского облисполкома по адресу: Минск, ул. Кальварийская, 27, каб. 101. Также заказчик может оставить заявку со вторника по пятницу с 08.00 до 17.00 по телефонам МРО ГАИ УВД: 8-017-2596170 и 8-017-3786298. При звонке необходимо сообщить наименование организации или Ф.И.О. физлица, адрес, количество транспортных средств. В назначенный день заказчик, кроме необходимой для регистрации документации, должен предоставить копию документа, подтверждающую внесение оплаты услуги.

Обратиться для предварительной записи можно также в регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ Минской области - по месту регистрации.

За 2019 год межрайонным регистрационным подразделением ГАИ УВД Минского облисполкома зарегистрировано более 31,2 тыс. транспортных средств, снято с учета свыше 68,1 тыс., внесено почти 5 тыс. изменений в регистрационные документы. В то же время было выявлено 14 машин в розыске, два факта подделки регистрационных документов, 133 видоизменения идентификационного номера, по которым установлены факты подделки.-0-