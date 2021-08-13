В глубокском лицее будут осваивать технологию точного земледелия

Также руководство Глубокского района выступило с инициативой налаживания связей с Белорусской государственной сельскохозяйственной академией, заинтересованной в подготовленных кадрах аграрного профиля. Специалисты академии поделятся теоретическими наработками по изучению новой технологии и, возможно, смогут вести онлайн-лекции по данной теме - как для учащихся лицея, так и работников агропромышленного комплекса.





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13 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Технологию точного земледелия буду осваивать учащиеся Глубокского государственного профессионального лицея, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Глубокского райисполкома Татьяна Тарасевич.База лицея на прошлой неделе пополнилась пятью компьютерами, которые учреждению образования подарила компания beCloud. "В Глубокском госпрофлицее ведут подготовку специалистов для сельского хозяйства, где нехватка кадров ощущается особенно остро. Предубеждение к аграрным специальностям основывается на устаревших представлениях о тяжелом физическом и ручном труде. В действительности современные технологии и цифровизация все больше проникают в эту область. Учащиеся глубокского лицея смогут на новых компьютерах ознакомиться в предстоящем учебном году с технологией точного земледелия: будет создан учебный класс для желающих изучить новое направление. В перспективе его расширят. Зимой планируем организовать ознакомительные курсы по данной теме для работников агропромышленного комплекса района", - рассказала Татьяна Тарасевич.Сотрудничество в сфере цифровизации будет вестись еще и с Минским радиотехническим колледжем в плане помощи подготовки программистов: учреждения образования обменяются опытом, проведут совместные семинары.Татьяна Тарасевич добавила, что прорабатывается вопрос приобретения специальной системы точного земледелия для трактора, который будут использовать в учебном процессе при практическом освоении новой технологии.-0-