В Глубокском районе в 2024 году планируют начать строительство завода по переработке торфа

14 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялась встреча председателя Глубокского райисполкома Александра Шубского с директором ООО "Курьяновский торф-КТ" Яковом Рапопортом. Стороны обсудили вопрос строительства вблизи деревни Курьяново завода по переработке торфа и производству грунтов, торфяных смесей и субстратов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Глубокский район. Официально".

Предприятие будет добывать сырье и изготавливать грунты, субстраты и торфяные смеси. Реализовывать продукцию намерены на внешних рынках и в Беларуси. На заводе будут трудиться около 50 человек. "На территории участка будут размещены производственный и административно-бытовой корпуса, гараж, склады и другие производственные здания и сооружения", - говорится в сообщении.

Сейчас разрабатывают проектную документацию, строительство планируют начать в 2024 году.-0-