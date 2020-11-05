В Глусской ЦРБ после ремонта открылся терапевтический пост

5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Обновленный первый пост терапевтического отделения заработал в Глусской центральной районной больнице имени заслуженного врача БССР А.С. Семенова. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный врач учреждения здравоохранения Ирина Петрова.

Больница в Глуске построена в 1987 году. С того времени в ней проводили только текущий ремонт. "За столько лет здание устарело. Потому капитальный ремонт нам был необходим, - отметила главврач. - В больнице заменили двери, напольные покрытия, привели в порядок стены и потолок. Помещения стали более уютными и современными".

Первый пост терапевтического отделения рассчитан на 30 коек. "Самый важный фактор для выздоровления пациентов - качественная и своевременная медицинская помощь. Но при этом нельзя забывать, что окружение тоже сказывается на процессе выздоровления, - отметила Ирина Петрова. - Необходимо, чтобы люди проходили лечение в комфортных условиях. Приятно, что в нашей стране такая возможность есть у жителей как областных центров, так и небольших городов и населенных пунктов".

Всего на ремонт поста было потрачено около Br170 тыс.

Весной в Глусской ЦРБ после капитального ремонта начало работать хирургическое отделение больницы. Оно рассчитано на 28 койко-мест.

Глусская ЦРБ рассчитана на 88 мест. Кроме этого, в районе работает поликлиника, рассчитанная на 400 посещений в смену. В районе действует широкая сеть фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.-0-