В Гомеле фотовыставка под открытым небом расскажет о жизни особенных детей

13 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле открылась фотовыставка о буднях в обычной школе детей с инвалидностью, сообщили БЕЛТА организаторы.

Мобильная выставка под открытым небом "Просто дети в школе" разместилась на площадке возле филиала ГЦК "Центр инклюзивной культуры". В центре внимания - успехи шести школьников с инвалидностью из разных городов Беларуси, их друзья-одноклассники, родители и учителя. В каждом кадре - момент из жизни, маленькая история особенного ребенка, который учится в обычной школе, дружит со сверстниками, мечтает о будущей профессии и чувствует, что его понимают и принимают.

У каждого из героев фотовыставки свои способности. Например, Семен из Барановичей играет на гитаре, Маша из Минска рисует картины, Ангелина из Могилева поет песни на языке жестов, Кристина из Витебска много читает, Платон из Гомеля разбирается в гаджетах, а Егор из Гродно увлекается игрой в шашки. Кто-то из детей приходит в школу самостоятельно, кому-то необходим сопровождающий, ходунки или инвалидная коляска. Но для детей это не преграда - все они успешно учатся вместе со сверстниками, с интересом ходят в школу и принимают участие в концертах и конкурсах.

Организаторы подчеркнули: инклюзия затрагивает всех участников образовательного процесса. Учителя и другие работники школы, друзья-одноклассники и родители - такие же герои проекта, ведь благодаря их поддержке дети с инвалидностью успешно учатся, а школы становятся дружественными для каждого ребенка. "Равное отношение ко всем детям, в том числе к детям с инвалидностью, - важный шаг на пути к инклюзивному обществу, где каждый чувствует себя ценным, имеющим права и возможности наравне со всеми", - отметила представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Татьяна Радочай.

Обаятельный Платон учится в школе №32 в Гомеле, у него синдром Аспергера. Мальчик может подолгу заниматься одним делом и отлично разбирается в современных гаджетах. В свободное время Платон любит перечитывать книгу "Умная собачка Соня" Андрея Усачева. "Поучаствовать в проекте мы согласились с удовольствием и без раздумий. Такие проекты помогают окружающим увидеть мир детей с инвалидностью и показывают, что в первую очередь такой ребенок - это просто ребенок. Обучение в обычной школе помогает ребенку с инвалидностью интегрироваться в социум, получать знания, учиться дружить, а его одноклассникам - принимать и общаться с людьми, которые иногда могут реагировать на обычные вещи немного по-другому, общаться без слов при помощи картинок и жестов. Иногда преграды строят сами взрослые, а дети вовсе не замечают никаких отличий. Дружественное отношение к людям с инвалидностью - один из главных показателей цивилизованного общества", - поделилась мама мальчика Полина Ковальчук.

Фотоэкспозиция "Просто дети в школе" будет в Гомеле до 20 октября. Следующая точка мобильной выставки - Брест. До ноября экспозиция посетит

все областные центры страны.

Выставочный проект проходит в рамках информационной кампании "Просто дети в школе", которая направлена на изменение отношения к праву детей с инвалидностью на качественное образование и социальную инклюзию и реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Министерством образования Республики Беларусь при финансовой поддержке правительства Российской Федерации.-0-