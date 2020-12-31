В Гомеле госавтоинспекторы поздравят водителей и пешеходов с Новым годом и вручат подарки

31 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактическую акцию "В Новый год - с улыбкой, соблюдая ПДД" проведет сегодня в Гомеле Госавтоинспекция совместно с кондитерской фабрикой "Спартак", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Праздничный патруль будет работать на площади Восстания с 11.00. Инспекторы будут останавливать автомобили, пешеходов, чтобы просто поздравить с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья и удачи. Сотрудники ГАИ также напомнят о необходимости соблюдать ПДД. Подготовили организаторы для участников дорожного движения и полезную сувенирную продукцию, сладости.

Новогодняя акция проводится уже не первый год. Она нацелена на профилактику дорожно-транспортного травматизма, повышение дисциплины участников дорожного движения и напоминает, что на дороге нужно быть предельно внимательными и аккуратными.-0-