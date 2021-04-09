9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле открыта онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Гомельской городской центральной поликлиники.

Заполнить заявку на вакцинацию можно на сайте Гомельской городской центральной поликлиники в соответствующем разделе. Затем удобное время для проведения прививки согласует оператор кол-центра. Далее нужно будет прийти в пункт вакцинации, захватив с собой удостоверяющий личность документ. После процедуры каждому пациенту выдадут справку о прохождении вакцинации.

На вакцинацию придется потратить около часа. "Примерно 15 минут займет медицинский осмотр пациента, включающий термометрию, измерение пульса, опрос на наличие жалоб. Еще около 15 минут - подготовка препарата и сама прививка. Пациенту также предложат провести в пункте вакцинации минут 30 под наблюдением специалистов", - уточнили в поликлинике. Вакцинация проводится двукратно.

Сейчас пациентам предлагают российскую двухфазную вакцину "Спутник V", первую зарегистрированную в Беларуси вакцину против COVID-19. "Это также первая в мире зарегистрированная вакцина на основе платформы вектора аденовируса человека. В настоящее время она входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения. Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией достаточно высока", - пояснили в учреждении.

В поликлинике напомнили, что вакцинация не рекомендована тем, кто перенес COVID-19 в последние 6 месяцев. "Однако в любом случае необходимо сделать тест на антитела: если показатель IgG выше 10, то иммунитет уже формируется и прививка не нужна. Вакцина предназначена для профилактики заболевания. Если сейчас у вас есть симптомы COVID-19, то делать прививку нельзя. Вакцинация также не рекомендована тем, кто перенес грипп или ОРВИ в течение последних двух недель. Лучше подождать минимум две недели после выздоровления и проконсультироваться с врачом", - рассказали специалисты.

Эпидемиологи напомнили, что многочисленные медицинские исследования доказали: лучшая защита от инфекционных заболеваний - вакцинация. Она позволяет создать естественный иммунитет к определенному возбудителю, что предотвращает развитие заболевания и его осложнений.-0-