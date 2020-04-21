В Гомеле планируют отремонтировать дороги в более чем 100 дворах в этом году

21 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле планируют отремонтировать дороги в более чем 100 дворах в 2020 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт коммунального производственного унитарного предприятия "Гомельское городское ЖКХ".

Подготовлен перечень дворовых территорий областного центра, на которых в этом году запланирован текущий ремонт асфальтобетонного покрытия. Почти половина от намеченного - в Железнодорожном районе, 35 дворов - в Советском, по 10 - в Центральном и Новобелицком.

Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте предприятия. Как уточнили в ЖКХ, перечень может быть скорректирован в зависимости от финансирования работ.-0-