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06 марта 2020, 12:19

В Гомеле снижается производственный травматизм с летальным исходом

Фото из архива
Фото из архива

6 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в 2019 году снизился производственный травматизм с летальным исходом, сообщил начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Александр Ключинский на заседании исполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Ключинского, принимаемый комплекс мер способствовал снижению числа смертельно травмированных на производстве с 5 человек в 2018 году до 3 в 2019-м. Вместе с тем с 17 до 22 увеличилось число случаев тяжелого травматизма. Чаще всего они происходят на промышленных предприятиях, в строительных и транспортных организациях. Все ситуации были детально проанализированы межведомственной комиссией с участием представителей областной ГАИ, прокуратуры.

Как отметил начальник управления, в большинстве случаев гибнут и получают травмы работники с большим стажем, средний возраст - 46 лет. "За продолжительный период работы они постепенно привыкают к опасности и зачастую не уделяют должного внимания производственным рискам. Поэтому в организациях следует изменить подходы к проведению обучения и инструктажей по охране труда. В частности, делать акцент на возрастные особенности и специальность персонала", - сказал он.

Больше всего подвержены риску грузчики, слесари-ремонтники, электросварщики, водители. По дням недели самыми травмоопасными остаются понедельники, вторники и пятницы, наибольшее число несчастных случаев на производстве происходит в утреннее время.

На улучшение условий труда на рабочих местах предприятий и организаций областного центра направлено около Br7,5 млн. "Проводится обучение по повышению квалификации работников в сфере охраны труда, семинары и тренинги, организуются Дни охраны труда с выездом на предприятия и демонстрацией средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви белорусского производства. Одной из эффективных мер остается деятельность мобильных групп", - рассказал Александр Ключинский.

В 2019 году городская мобильная группа выявила более 3,1 тыс. нарушений охраны труда. По оценке начальника управления, устранение основных из них не требует материальных затрат. Достаточно соблюдать простые нормы исполнительской и трудовой дисциплины, требований инструкций, применять средства индивидуальной защиты.

Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко акцентировал внимание директорского корпуса на понимании степени ответственности за происходящее на предприятиях. "Все зависит от отношения и подхода и к организации дисциплины на производстве, и к работе контролирующих ведомств: меньше формализма - выше результат", - заключил он.-0-

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