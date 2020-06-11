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11 июня 2020, 08:21

В Гомеле спасатели отправляют пенсионерам "Безопасные посылки"

Фото Гомельского областного управления МЧС
Фото Гомельского областного управления МЧС

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле спасатели отправляют пенсионерам посылки с набором для безопасности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сотрудники Гомельского городского отдела по ЧС совместно с представителями РГОО "Белорусское добровольное пожарное общество" разослали партию "Безопасных посылок" во время акции "С заботой о безопасности малой родины". "Для пенсионеров, особенно одиноких, очень важны забота и внимание. Именно эти чувства и ощущение защищенности хотим подарить пожилым людям посредством адресной почтовой рассылки", - рассказали в управлении МЧС.

Внутри бандеролей - наборы для профилактики чрезвычайных ситуаций. Это автономный пожарный извещатель, а также приятные и полезные мелочи - ручка, брелок, календарь, блокнот с символикой МЧС, печатная версия мобильного приложения "МЧС Беларуси: Помощь рядом". "Дополняет комплект профилактическая наглядно-изобразительная продукция, которая поможет пополнить багаж знаний в области безопасности жизнедеятельности", - уточнили в областном управлении МЧС.

В рамках акции спасатели также передают профилактическую информацию через громкоговорители спецавто. Так, курсируя по улицам частного сектора областного центра, они дополнительно привлекают внимание окружающих, включая людей пенсионного возраста, к вопросам безопасности. Это, по мнению сотрудников МЧС, позволит избежать ряда чрезвычайных ситуаций.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС

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