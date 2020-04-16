В Гомеле устроят кинопоказы под открытым небом

16 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Кинотеатр под открытым небом OpenAir Cinema начнет работу в Гомеле с 24 апреля, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор КУП "Кинотавр" Николай Старостенко.

Посмотреть кино в новом формате приглашают на территорию автостоянки "Осовцы". Показывать фильмы будут на светодиодном экране размером 10х4 м. "Этот экран высокого разрешения. Даже в дневное время, в ясную солнечную погоду он не теряет качество воспроизводимой картинки", - отметил Николай Старостенко. Звук же транслируется на определенной FM-частоте, настроиться на которую можно через автомагнитолу в машине. "В нынешних эпидемиологических условиях такие киносеансы безопасны, - считает директор. - У зрителей есть возможность самим выбирать круг тех, кто будет в компании для просмотра".

В первый день в кинотеатре под открытым небом покажут оскароносный фильм "Паразиты". 25 апреля киноманам предложат "Зеленую книгу", 26-го - "Марафон желаний", 27 апреля - "Искусство обмана". Начало сеансов в 21.00.

"В перспективе после изучения спроса планируем и дневные показы, чтобы семьи могли приезжать с детьми и совместно проводить досуг", - добавил Николай Старостенко. В репертуаре будут ленты, которые интересны широкой аудитории, предложат и классику кинематографа разных стран, а также специальные показы, например, концерты, театральные постановки.

В автокинотеатре можно будет приобрести и то, без чего сложно представить обычный поход в кино: попкорн, газированные напитки, снеки и чипсы.

Реализация проекта стала возможна благодаря сотрудничеству КУП "Кинотавр", ООО "МузТоргСервис", ОАО "Кирмаш".-0-