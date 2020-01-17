В Гомеле возобновили строительство школы в микрорайоне №21

17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Строительство школы возобновили в одном из микрорайонов Гомеля, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема возобновления возведения школы прозвучала во время проведенной БЕЛТА в 2019 году акции "Ваш вопрос Президенту". За судьбу долгостроя переживали жители микрорайона №21, а также молодые семьи микрорайонов №20, 20а, и 21а. Развитие вопроса было на особом контроле в Администрации Президента.

Заложенный в середине 1990-х годов квартал новостроек расширяется и сегодня. Необходимую для микрорайона школу начали строить в начале 2012 года. Объект был включен в государственную инвестиционную программу, которая предполагает финансирование из республиканского и местного бюджетов. Однако в конце 2014-го стройка была приостановлена из-за отсутствия средств. Площадка была законсервирована.

Пока этот вопрос оставался открытым, местные власти принимали меры, чтобы интересы детей школьного возраста не были ущемлены.

Жители новостроек связывали большие надежды с этим объектом, а после приостановления строительства назвали его "замороженным". Ситуация получила развитие после обращения во время акции.

"Объект находился на "консервации" 61 месяц, поэтому перед началом строительных работ проектной организацией были обследованы железобетонные конструкции. По результатам обследования подтверждена их несущая способность. Также форсировать строительно-монтажные работы позволяют максимально благоприятные погодные условия", - подчеркнул директор ОАО "Строительный трест №14" Гомеля Станислав Сильченко.

Возобновление строительства было намечено на апрель 2020 года, однако погода позволила приступить к работам уже в январе. На стройплощадке задействованы специалисты ОАО "Строительный трест №14". Около 50 человек занимаются монтажом башенного крана, прокладкой инженерных сетей, вертикальной планировкой.

Для строителей это достаточно интересный и сложно реализуемый проект. Как рассказал Станислав Сильченко, это беспрецедентный объект - на территории 5 га площадь застройки занимает более 4,6 га. Он включает блоки разной этажности - от двух до четырех этажей. Комплекс составят здания непосредственно самой школы, для групп продленного дня и бассейна с переходной галереей.

В одном блоке будут размещены спортивные залы (гимнастический и тренажерный), актовый и конференц-зал. Проектом предусмотрена столовая, библиотека, фонд музея школы, вестибюль-рекреация для школьных мероприятий. Отдельные кабинеты будут оборудованы лингафонными системами - аудио-, видео- и мультимедийными средствами.

Группы продленного дня для пребывания после уроков учащихся 2-3-х классов будут размещены в отдельном трехэтажном здании. Это пространство для единовременного размещения 160 учеников, в том числе с ослабленным здоровьем и ограниченными физическими возможностями. В блоке каждой группы предусмотрена игровая с зоной раздачи полдников, спальня, раздевальная, санузлы. Также в проекте - подсобные помещения, в том числе для сушки обуви. Связь со школой - через переходную галерею на уровне второго этажа.

Безбарьерная среда будет обеспечена в полном объеме, заверил директор строительного треста №14. Будут использованы железобетонные конструкции и отделочные материалы белорусского производства.

По словам начальника отдела главного управления образования облисполкома Татьяны Лукьянской, будущая школа рассчитана на 765 мест. Сейчас дети посещают среднюю школу №66, где обучается более 1,6 тыс. учащихся при проектной мощности 960 мест. Поэтому новая школа будет востребована. "К счастью, рождаемость в регионе повышается, строятся новые жилые кварталы. В большинстве случаев новоселами становятся молодые семьи, у которых по 2-3 ребенка", - сказала она.

Финансирование предусматривает долевое участие областного и республиканского бюджета. Конкретные сроки окончания работ не называются. Строители заверяют, что приложат максимум усилий для их сокращения при должном качестве работ.

Напомним, во время проведенной БЕЛТА в 2019 году акции "Ваш вопрос Президенту" поступило около 2,5 тыс. обращений разной тематики. В соответствии с поручением главы государства работа по рассмотрению обращений - на особом контроле в Администрации Президента. Часть вопросов удалось решить сразу, некоторые требовали детального изучения либо дополнительного финансирования. Их решение рассматривалось на перспективу.-0-