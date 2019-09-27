В Гомеле выделили Br2 млн допсредств на инженерные сети в районе застройки Романовичи

27 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для проектирования и строительства объектов инженерной инфраструктуры в районе индивидуальной жилой застройки Романовичи (третья очередь) в Гомеле решением облисполкома от 25 сентября выделено дополнительно Br2 млн из областного бюджета, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь облисполкома Ольга Рябикова.

С учетом названной суммы общий годовой объем финансирования третьей очереди составил Br3,7 млн. Данные средства предусмотрены на строительство сетей водоснабжения, электроснабжения и канализации. Работы уже ведутся, пояснили в облисполкоме.

Тема инженерных сетей и коммуникаций в Романовичах неоднократно поднималась и во время прямых телефонных линий, и на личных приемах граждан. Как отметила пресс-секретарь, на первую очередь застройки на этот год было выделено Br1,2 млн, к настоящему времени 95% средств уже освоено. Так, сделаны гравийно-песчаные дороги, заасфальтирована ул.Полякова для проезда транспорта. Сейчас обустраивают ливневую канализацию.

На вторую очередь жилой застройки общий объем финансирования на текущий год составил Br3,5 млн. Уже освоено 92% средств. Основные работы, запланированные на 2019 год, завершены. Остаются вопросы по сетям наружного освещения и дорогам. Эти работы планируют завершить в 2020 году, отметила пресс-секретарь.-0-