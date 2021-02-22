В Гомельской области 27 марта проведут субботник

22 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной субботник пройдет в Гомельском регионе 27 марта. Такую информацию озвучил сегодня на аппаратном совещании председатель облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Денежные средства, заработанные на субботнике, направят на реконструкцию мемориального комплекса "Партизанская криничка" на месте базирования партизанского отряда "Большевик" под Гомелем. В этом году отмечается 80-летие со дня создания отряда.

"Это важный объект для нашей области. И в плане сохранения исторической памяти о военных событиях, и в плане патриотического воспитания. Поэтому приглашаем всех небезразличных жителей региона внести свой посильный вклад в реконструкцию комплекса", - сказал губернатор.

Как сообщалось, проект предполагает развертывание музейной экспозиции и площадки для проведения исторических реконструкций, посвященных партизанскому движению. В перспективе объект может стать своеобразным учебно-методическим центром.

Партизанский отряд "Большевик" появился на территории региона в августе 1941 года во время оборонительных боев за Гомель. Его бойцы организовывали диверсии на железных дорогах и основных автомагистралях. Вместе с частями Красной армии они участвовали в освободительной операции "Багратион". Ежегодно на месте дислокации отряда встречаются представители разных поколений. В душевной атмосфере они вспоминают прошлое, благодарят за Победу и мирное небо над головой.-0-