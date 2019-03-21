В Гомельской области будут развивать строительство индивидуального жилья на коммерческой основе

21 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области необходимо развивать строительство индивидуального жилья на коммерческой основе - такую задачу перед строительной отраслью региона и руководителями районов поставил сегодня на заседании Гомельского облисполкома губернатор Владимир Дворник, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя облисполкома, спрос на индивидуальное жилье растет. Это продемонстрировал и прошлогодний опыт Брагинского района, когда при одновременном строительстве многоэтажного жилья и индивидуального местные жители проявили большой интерес ко второму варианту. "Практику строительства индивидуального жилья на коммерческой основе нужно развивать. Это даст возможность гражданам получить качественное доступное жилье со всеми условиями, с земельным участком и в то же время поможет решить жилищные вопросы и в райцентрах, и на селе, улучшить условия жизни людей", - сказал Владимир Дворник. Он подчеркнул, что у ДСК региона есть хорошие предложения, которые могут быть реализованы при выполнении этой задачи.

Владимир Дворник поручил в течение месяца в каждом районе разработать планы по застройке площадок индивидуальным жильем с указанием количества домов. Губернатор также отметил, что в будущем необходимо усовершенствовать и продумать разные проекты комплектов жилых домов такого типа.-0-