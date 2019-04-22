В Гомельской области число случаев бешенства среди животных в I квартале снизилось в 2,6 раза

22 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Число лабораторно подтвержденных случаев бешенства среди животных в Гомельской области снизилось в 2,6 раза в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. 19 случаев против 49, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Заболевание бешенством среди животных регистрировали в 14 районах области. Так, в четырех случаях носителем вируса - по одному в Гомельском и Жлобинском, дважды в Кормянском районах - стали лисы. Заболевание подтверждено у пяти котов (Житковичский, Мозырский, Речицкий, Хойникский, Чечерский районы), четырех собак (Ельский, Мозырский, Лоевский, Октябрьский), крысы (Буда-Кошелевский), рыси (Октябрьский) и др.

"Зарегистрирован также случай массового контакта населения с больной бешенством собакой в Октябрьском районе. Пострадали 6 человек, которым проведена лечебно-профилактическая иммунизация", - рассказали в учреждении.

Всего в медучреждения за антирабической помощью за три месяца текущего года обратились более 690 человек. Свыше 440 пострадавшим от покусов животными назначены лечебно-профилактические прививки против бешенства (64% от обратившихся за медпомощью), 156 человек получили антирабический иммуноглобулин, 121 - госпитализирован.

По данным специалистов, главным источником бешенства являются дикие животные, в первую очередь лисицы, енотовидные собаки, волки. На их долю приходится свыше 70% случаев заболевания. Через укусы или ослюнения они заражают вирусом бешенства домашних питомцев (чаще всего собак и кошек), а на пастбищах подвергается заражению крупный и мелкий рогатый скот: коровы, овцы, козы.-0-