31 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области датчики контроля скорости будут работать на трех участках дорог до конца недели, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Так, с 31 января по 6 февраля датчики будут фиксировать скоростные нарушения на 30-м км автодороги "Подъезд к Гомелю от автодороги М10" и 86-м км автодороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. На этих участках водители легковушек должны ехать со скоростью 90 км/ч, грузового транспорта - 70 км/ч.

Также мобильные системы будут работать на 334-м км автодороги М8 граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины. Скоростное ограничение для водителей всех транспортных средств - 60 км/ч.

В областной Госавтоинспекции подчеркнули, что все датчики будут работать в двух направлениях.

Инспекторы просят водителей помнить, что превышение установленного скоростного режима - одна из основных причин ДТП, влекущих за собой самые тяжкие последствия. "Выбирайте скорость исходя из погодных условий, состояния дорожного покрытия и времени суток. Не забывайте, что в городе необходимо придерживаться скорости транспортного потока, а на загородных автодорогах избегать высоких скоростей и двигаться безопасно", - напомнили в УГАИ.-0-